CORY CHAPMAN
Wed, 06/19/2019 - 10:33am
Cory Chapman, 54, a native of Morgan City and resident of Verdunville, died Thursday, June 13, 2019, at University Medical Center in New Orleans.
Jones Funeral Home is in charge of arrangements.
Cory Chapman, 54, a native of Morgan City and resident of Verdunville, died Thursday, June 13, 2019, at University Medical Center in New Orleans.
Jones Funeral Home is in charge of arrangements.
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