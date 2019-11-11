Wheel House for Nov. 11
Mon, 11/11/2019 - 10:08am
SENIOR CITIZENS
Annual Thanksgiving Dinner at Mt. Pilgrim Baptist Church, 113 Federal Ave., Morgan City, at noon Thursday, Nov. 21. Dine-in only. Free and senior citizens invited.
SENIOR CITIZENS
Annual Thanksgiving Dinner at Mt. Pilgrim Baptist Church, 113 Federal Ave., Morgan City, at noon Thursday, Nov. 21. Dine-in only. Free and senior citizens invited.
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