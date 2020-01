Local students named to UL honors lists

Here are area students who have been named to fall 2019 honors lists at the University of Louisiana Lafayette.

St. Mary Parish

Arts

President’s List

Thomas Leblanc

Isabella Mire

Dean’s List

Harleigh Price

Business Administration

Dean’s List

Zeph Delatte

Allie Lange

Joseph Terry

President’s List

Ryan Polito

Education

Dean’s List

Somer Berthelot

Madeline Comeaux

Aimee Galloway

Bailee Lipari

Brooklyn Mayon

Lauren Palombo

Charlotte Pillaro

Bailee Rineholt

Morgan Toups

Micaela Washington

President’s List

Lauren Cantrelle

Morgan Chaisson

Caitlyn Chauvin

Alyssa Landry

Mary McLean

Engineering

President’s List

Sean Cantrelle

Christopher Gros

Dean’s List

Madison Carline

Edgar Chapa

Evan Thibodeaux

Karl Young

Liberal Arts

Dean’s List

Marissa Bellard

Jenna Dreher

Krista Hebert

Taylor Hebert

Maggie Johnson

Noel Johnson

Stephanie Leblanc

Carlie Pellerin

Elizabeth Ramirez

President’s List

Corrine Benandi

Bria Burrell

Destini Catchings

Kourtney Chauvin

Jacy Clements

Ashley Daigle

Alaina Deshotel

Haley Dunagin

Mallory Fontenot

Ashley Fromenthal

Maddi Mcgonagill

Madison Schexnayder

Sarah Stirling

Chad Vining

Tayla Weary

Nursing & Allied Health Professions

Dean’s List

Harley Dupre

Kevin Ta

President’s List

Emyrie Spain

Sciences

Dean’s List

Hannah Boudreaux

Jenna Duhon

Grace Rentrop

President’s List

Lindsee Case

Aashna Lakhani

Bryce Landry

Jennifer Tran

University College

President’s List

Gabrielle Robicheaux

Assumption Parish

Business Administration

Dean’s List

Dajae Menendez

Education

Dean’s List

Emily Blanchard

Kyli Dupre

Lydia Tramonte

Liberal Arts

Dean’s List

Hannah Pipes

Kate Thibodeaux

President’s List

Julia Sanchez

Sciences

Dean’s List

Alden Charlet

St. Martin Parish

Arts

President’s List

Molly Angelle

Dylan Hebert

Leah Leonard

Alexis Louviere

Philong Phan

Dean’s List

Gabrielle Leblanc

Alayna Sonnier

Business Administration

Dean’s List

Kyley Blanchard

Ahni Calais

Elizabeth Chauffe

Beau Courville

Landon Douet

Alanna Frederick

Emily Freyou

Emelie Gauthier

Camille Guidry

Trent LeBlanc

Victoria Roy

Camryn Trimble

Randi Whitaker

Derrick Wiltz

President’s List

Kelli Prilliman

Brooke Romero

Destiny Sylvester

Miguel Trujillo

Hailey Viator

Education

Dean’s List

Hayden Arnaud

Canaan Barber

Margo Barstow

Gabrielle Capdepon

Sage Champagne

Blaise Dore’

Regan Jackson

Kiersten Landry

Dylan Larive

Chase Louviere

President’s List

Shayla Boyd

Brittany Clement

Holland Griffin

Kelly Hulin

Logan Huval

Ashley Latiolais

Maranda Wiltz

Engineering

Dean’s List

Jonas Angelle

Stefan Breaux

Gracie Courville

Samantha Edwards

Craig Guidry

Kade Hebert

Jonathan Johnson

Noah Pontiff

President’s List

Lucas Blanchard

Reid Boudreaux

Matthew Broussard

John Champagne

Drew Durand

Trey Gallet

Miguel Huval

Rees Leblanc

Ryan Oubre

Ethan Trahan

Liberal Arts

President’s List

Heaven Anderson

Alayna Begnaud

Kinley Breaux

Gaige Broussard

Ryan Broussard

Jasmynn Charles

Jordan Dugas

Camille Duhon

Landrie Griffin

Olivia Guidry

Brannigan Harman

Kennedi Kately

Raven Kidder

McKenzie Melancon

Victoria Morck

Nydia Narcisse

Audrie Outlaw

Peyton Poirier

Gabrielle Sonnier

Celia Theaux

Georgia Theaux

Dean’s List

Madison Baudoin

Danielle Charles

Marla Collet

John Cooke

Benjamin Daspit

Ethan Eddy

Katelyn Etienne

Megan Garcia

Lauren Landry

Hali Louviere

Allie Reed

Jerry Scales

Peyton Theriot

Nursing & Allied Health Professions

President’s List

Julia Anthon

Taylor Bonin

Dean’s List

Ethan Balfa

Evan Balfa

Isabella Bostick