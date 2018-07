2:30 p.m update: Qualifying for Nov. 6 primary

(Editor's note: Here’s the list of people who qualified for the Nov. 6 primary in elections St. Mary voters will see on their ballots. Candidates in bold qualified since our 9:15 a.m. update. The School Board District 1 and 2 lists have been corrected to show Joseph Foulcard and Sylvia Lockett in separate districts. We plan one more update Wednesday after qualifying closes for the day at 4:30 p.m.)

SECRETARY OF STATE

--A.G. Crowe, R, Pearl River

--Renee Fontenot Free, D, Baton Rouge

3RD CONGRESSIONAL DISTRICT

--“Rob” Anderson, D, DeQuincy

”Josh” Guillory, R, Lafayette

--Mildred “Mimi” Methvin, D, Lafayette

1ST CIRCUIT COURT OF APPEAL

1st District, Election Section 2, Division A

--Walter “Walt” Lanier III, R, Thibodaux

PSC DISTRICT 2

--Craig Greene, R, Baton Rouge

ST. MARY SHERIFF

--Scott Anslum, no party, Jeanerette

--Frank “Boo” Grizzaffi, no party, Morgan City

--Lonnie LaBouve, no party, Berwick

--Blaise W. Smith, D, Franklin

--Carl J. Thornton, R, Berwick

CORONER

--Natchez “Trey” Morice, R, Morgan City

--Lianter Albert, no party, Morgan City

ST. MARY SCHOOL BOARD

District 1

--Joseph C. Foulcard, D, incumbent, Franklin

District 2

--Sylvia Kay Lockett, D, Franklin

District 3

--Kenneth E. “Kenny” Alfred, R, incumbent, Morgan City

District 4

--Pearl Barnes Rack, D, incumbent, Franklin

District 5

--Ginger S. Griffin, no party, incumbent, Patterson

District 6

--Marilyn P. Lasalle, D, incumbent, Patterson

District 7

--Wayne Deslatte, no party, incumbent, Centerville

District 8

--Michael “Mike” Taylor, no party, incumbent, Berwick

District 11

--Roland Herman Verret, D, incumbent, Morgan City

PATTERSON

Mayor

--Rodney A. Grogan, D, incumbent

City Council

(Five to be elected)

--Travis “T.D.” Darnell, D, incumbent

--“Joe” Russo III, D, incumbent

Police Chief

--James P. Carinhas, D

--Garrett S. Grogan, D

--Craig A. Verdine Sr., D

BERWICK

Mayor

--Duval H. Arthur Jr., no party, Berwick

--Jessie J. Boudreaux, no party

TOWN COUNCIL

(Five to be elected)

--Colleen Nicklas Askew, R

--Scott Babin, R

--Casie Robison Callais, R

--Kevin P. Hebert, R

--“Lud” Henry, R

--Duane Lodrigue, no party

--Raymond P. Price, R

--James Richard, R

--Tiffany V. Rodrigue, no party

--Francis Scott Sicard, no party

MORGAN CITY

City Council District 4

--Steve Domangue, R

--Jarrod J. Wiggins, R

BALDWIN

Police Chief

--Albert “Al” Thibodaux, D

Board of Aldermen

(Five to be elected)

--Herbert “H.B.:” Bell, D

Qualifying continues through Friday.